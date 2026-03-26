ドル高圏でのもみ合い続く＝東京為替概況 26日の東京市場でドル円は高値圏でのもみ合いとなった。イラン情勢をにらんで前日の海外市場でドル高が優勢となり、ロンドン午前の158.70円台から159.50円まで上昇。高値圏で東京市場の朝を迎えると、そのままもみ合いに終始した。昼前後に159.54円を付けるなど高値を小幅に更新したものの、上値追いには慎重。押し目も159.33円までとなっており、落ち着いた動きとなった。