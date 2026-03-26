ドル円１５９．４０近辺、ユーロドル１．１５５５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は159.40近辺、ユーロドルは1.1555近辺で推移している。これまでのレンジは、ドル円が159.33-159.54、ユーロドルが1.1552-1.1572といずれも小動き。日本株やアジア株は中東情勢に対する警戒感で売りが優勢。米10年債利回りは4.34％付近から4.36％台へと上昇。 USD/JPY159.38EUR/USD1.1557