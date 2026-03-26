フィリピン中銀が政策金利据え置きを発表、インフレリスクに対し警戒を継続 ​データに基づく金融当局として、また急速に変化する情勢と不透明な経済状況を踏まえ、金融政策委員会は本日会合を開き、政策金利を4.25％に据え置くことを決定した。 中東で続く紛争により、世界の原油価格および肥料価格が急騰している。原油供給の混乱は、すでに国内の燃料価格や輸送運賃の上昇を招いている。 BSP（フィリ