シーイヤーは、音響デバイス制御・パラメータ転送のための共通プロトコル層「Cear Connect」と、Cear Connect対応OEMモジュールを正式発表。OEMモジュールは4月中の量産を予定している。 Cear Connectは「トランスポートに依存しない、音響デバイス制御・パラメータ転送の共通プロトコル層」。USB HID、Bluetooth LE(GATT)、Bluetooth LE Audio Periodic Advertisement、Auracastの