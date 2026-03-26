将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第７５期王将戦七番勝負第７局が２６日、大阪・高槻市の関西将棋会館で前日から指し継がれ、先手の藤井が勝利した。１勝３敗から３連勝し、王将を防衛。５連覇を達成した。１月に開幕したシリーズでは第１局を落とし、第２局で１勝を返したが、第３局、第４局も敗れ、７番勝負で初のカド番に追い込まれた。しかし第５局から３連勝。意地を見せ、防