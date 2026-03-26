面接対策といえば、模範解答を用意し、いかにスムーズに話すかに意識が向きがちだ。しかし実際の採用現場では、その前提が崩れつつある。ポート株式会社が採用支援に関わるプロ７１人を対象に行った調査からは、「何を話すか」よりも「どう向き合うか」が問われている実態が浮かび上がった。まず明らかになったのは、選考フェーズごとに評価軸が大きく変わる点だ。一次面接では「第一印象」７６．１％、「コミュニケーションの