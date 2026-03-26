２７日の阪神との開幕戦（東京Ｄ）で開幕投手を務める巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が２６日、勝利を誓った。「勝利に貢献できるピッチングができたら。開幕戦ですし、自分にとっても初登板。思い切って投げたいなと思います」と意気込んだ。新人で開幕投手を務めるのは１９６２年の城之内邦雄以来、６４年ぶり。大役を務めるが、「（緊張は）まだしていないです」と持ち味の強心臓ぶりは健在だ。自