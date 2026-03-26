わかめと言えば、乾燥＆塩蔵のものが定番ですが、もしスーパーで生わかめを見かけたら、ぜひゲットしてみて。生わかめは春だけ楽しめる味わい。今回は、おすすめの副菜をご紹介します。 ▼さっぱり「おひたし」 箸休めやあと一品欲しいときに便利な「おひたし」。5分もあればできるので、忙しいときにお役立ち間違いなしです。甘しょっぱい味わいがクセになり、おかわり必至。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調