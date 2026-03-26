ＭＢＳラジオが２６日、大阪市北区の同局で春の改編会見を開いた。スピードワゴン・小沢一敬が１９日、２年２か月ぶりに活動再開することを発表した。休演しているＭＢＳラジオ「アッパレやってまーす！〜土曜日です〜」（土曜・深夜０時）の今後の出演について虎松英樹編成部長は「活動再開されたというのは事務所のホームページで発表されたのは弊社も把握しておりますが、現時点でアッパレについて出演する予定はございませ