大阪・MBSは2026年4月期の改編について発表した。4月から企画開発プロジェクト「MBS火ダネプロジェクト」をスタートする。【動画】赤裸々に…さらば、芸能関係者への“異例の呼びかけ”答え合わせ「MBS火ダネプロジェクト」と銘打ち、大規模な企画開発を行う。ゴールデン、深夜など時間帯は問わず、半期で10本以上の特番を放送。将来MBSのタイムテーブルを彩る人気番組を目指し、まさに今後の“火ダネ”となるようなバラエティ