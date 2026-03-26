◇第98回選抜高校野球大会第8日2回戦三重 5―6（延長10回タイブレーク） 大阪桐蔭（2026年3月26日甲子園）三重は2回戦で大阪桐蔭に延長10回タイブレークの末に5―6で敗れ、8年ぶりのベスト8入りを逃した。大阪桐蔭には14年夏決勝（3―4）、18年春準決勝（延長12回2―3）に続き、1点差で3連敗となった。背番号1の技巧派左腕・吉井海翔（3年）が先発。チェンジアップやスライダーなど緩急を駆使して大阪桐蔭の強力打線に