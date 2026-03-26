1968年、静岡県の温泉旅館に銃とダイナマイトを持ち込み、人質を取って籠城した在日朝鮮人の男がいた。写真はイメージ©getty「私は子供のときから、朝鮮人だ、朝鮮人だ、といって日本の人たちからずいぶん惨めな思いをさせられ」金嬉老氏が訴えた言葉は、テレビや新聞を通じて全国に届き、後に“日本初の劇場型犯罪”と呼ばれることになる。英雄視された男は、なぜ最後まで事件を繰り返したのか。ヤクザ2人を射殺、旅館