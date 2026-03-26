イランは、アメリカが提示した戦闘終結の条件を拒否する姿勢を示す一方、アメリカに対し「侵略と暗殺の完全停止」など、5つの条件を提示したと報じられました。イラン国営メディアは25日、安全保障担当の高官が“イランはアメリカが提示した戦闘終結の条件を拒否する姿勢を示した”と明らかにしました。イランが求める条件は5つあり、▼アメリカとイスラエルによる侵略と暗殺の完全停止や、▼再び戦争を強いられない仕組みの確立、