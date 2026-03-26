2026年3月5日、三軒茶屋・キャロットタワーで開催されたトークイベント『MY PLAYLIST』第6回。音楽家／文筆家の菊地成孔と、彼が率いる音楽制作ギルド「新音楽制作工房」の大野格をゲストに迎え、聞き手は編集者／批評家の松村正人が務めた。 （関連：【画像】イベントでは菊地成孔が即興演奏AIとのセッションも披露） 音楽生成AI「Suno」では1日約700万曲が生成され、2週間でSpotifyの全カタログに匹敵する量の