２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円４８銭前後と前日午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円３３銭前後と同２０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５９円４０銭前後で推移しており、その後、午後にかけ１５９円５０銭ラインを中心とする狭いレンジでの一進一退が続いた。米国はイランに対して停