２６日の債券市場で、先物中心限月６月限は３営業日ぶりに反落。前日の米債券高を受けた買いは朝方で一巡し、その後は原油高による国内物価の上振れリスクが意識される形で軟化した。 ２５日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が米国とイランの停戦協議進展への期待感から反落し、インフレ懸念が和らぐなか同日の米長期債相場が反発（金利は低下）した流れが東京市場に波