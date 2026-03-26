イーディーピーはこの日の取引終了後、ホンダ傘下の本田技術研究所とダイヤモンドデバイス用材料の共同研究を実施するための意向確認書を締結したと発表した。 ダイヤモンドウエハーの大型化や高品質化を主要なテーマとする共同研究契約の締結に向けた検討を行うことが目的という。８月末までに本田技術研究所と正式な契約を結ぶことを目指す。 出所：MINKABU PRESS