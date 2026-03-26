（台北中央社）米大リーグ・アストロズは26日（米中部時間25日）、開幕ロースター枠26人を発表し、1月にジャイアンツから加わった〓〓威投手（27）がメンバー入りした。台湾の選手が大リーグの開幕メンバーに入るのは、2023年にレッドソックスで選ばれた張育成内野手（現在は台湾プロ・富邦ガーディアンズ）以来。投手に限ると19年にマーリンズでメンバー入りした陳偉殷（チェン・ウェイン、昨年に引退）以来7年ぶりとなる。1月に