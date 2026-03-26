渡米3年目でメジャー未デビューのWBC韓国代表投手が、“最後の挑戦”と明言した今季もマイナーで開幕を迎えることになった。【写真】大谷に「故意死球」コ・ウソクの炎上発言MLBでは3月26日（日本時間）に各球団の26人ロースターが発表されたが、デトロイト・タイガース所属の韓国人投手コ・ウソクはロースターに含まれなかった。コ・ウソクは2023年にLGツインズで統合優勝を果たした後、メジャーリーグに挑戦。ポスティングシステ