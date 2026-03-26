パナソニック 空質空調社は3月25日、家庭用ヒートポンプ給湯機「エコキュート」全7シリーズ・53機種を3年ぶりにフルリニューアルした。プレミアムのJXとJPシリーズ、ミドルのJシリーズ、スタンダードのEシリーズに洗浄力を高めるウルトラファインバブルを搭載。プレミアムモデルのJXシリーズには、肌の保湿や保温・温熱、リラクゼーション効果を促すマイクロバブルの「美泡湯eco」も搭載した。JXシリーズは9月、ほかのシリーズは