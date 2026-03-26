Snow Manの目黒蓮が出演するみずほ銀行のテレビCMが、JR名古屋駅前でも放映がスタートした。 【写真＆動画】目黒蓮「みずほ銀行」広告／オフショット／CM みずほ銀行公式Xでは、駅前ビル壁面の大型ビジョンに映し出されたCMカットが公開され、注目を集めている。 ■JR名古屋駅前の大型ビジョンに目黒蓮 投稿では、「JR名古屋駅前でも #目黒蓮 さん出演のTVCMを放映中！」と報告。掲出場所は「JR新幹線名古屋駅前 ビル壁