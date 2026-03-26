ＮａＩＴＯ [東証Ｓ] が3月26日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比9.8％減の4.5億円になり、27年2月期も前期比5.1％減の4.3億円に減る見通しとなった。4期連続減益になる。 同時に、前期の年間配当を3円→4円(前の期は4円)に増額し、今期も4円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比20.0％減の2.1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の