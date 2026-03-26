ジェーソン [東証Ｓ] が3月26日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年2月期の連結最終損益を従来予想の2億3000万円の黒字→2億0700万円の赤字(前の期は3億4500万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結最終損益も従来予想の4800万円の黒字→3億8900万円の赤字(前年同期は500万円の黒字)に減額し、一転して赤字計