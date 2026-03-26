テイン [東証Ｓ] が3月26日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の2億7700万円→4億3400万円(前期は3億9100万円)に56.7％上方修正し、一転して11.0％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3300万円→1億9000万円(前年同期は1億0900万円)に5.8倍増額し、一転して74.3％増益計算になる。 株探ニ