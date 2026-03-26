北浜キャピタルパートナーズ [東証Ｓ] が3月26日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の9.9億円の赤字→9.4億円の赤字(前期は8.3億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結経常損益は従来予想の6.9億円の赤字→7.4億円の赤字(前期は6億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づ