ユニプレス [東証Ｐ] が3月26日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の90億円→120億円(前期は136億円)に33.3％上方修正し、減益率が34.1％減→12.1％減に縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結最終損益は従来予想の45億円の赤字→75億円の赤字(前期は210億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1