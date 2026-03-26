投球分析家として知られ、“ピッチングニンジャ”として親しまれているロブ・フリードマン氏が、25日（日本時間26日）に配信された米ポッドキャスト番組『ファウルテリトリー』に出演。制球難が一向に改善されない佐々木朗希投手（ドジャース）について、独自の見解を語った。 ■「メカニクスを気にし過ぎ」 佐々木は23日（同24日）のエンゼルス戦で、試合途中の再登板も含めて計2回0／3を投げて8四死球と乱れ