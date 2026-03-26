2026年3月25日、香港メディアの香港01は、日本の回転寿司チェーン「スシロー」が中国本土で空前のブームとなり、整理券の高額転売が横行していると報じた。記事は、広東省深セン市の店舗で午後4時に整理券を取った客が同9時にようやく入れるなど、入店まで5時間以上待つケースが発生しているほか、今年2月に開業した山東省済南市の店舗では予約が1カ月先まで埋まっていると紹介した。そして、整理券の入手が極めて困難なことから、