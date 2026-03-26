中国国家自然科学基金委員会は3月25日、2025年度の「中国科学十大進展」を発表しました。600件以上の基礎研究の中から、2回にわたる投票と審査を経て、月探査機「嫦娥6号」の月サンプル分析で月の裏側の進化史と巨大衝突効果が初めて明らかにされたこと、革新的な手法による大規模な柔軟超平ダイヤモンド薄膜の製造など、10項目の成果が選ばれました。これら10項目の科学進展の成果は下記の通りです。月探査機「嫦娥6号」の月サン