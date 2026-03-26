◇第98回選抜高等学校野球大会 2回戦 大阪桐蔭 6-5 三重(26日、甲子園球場)大阪桐蔭対三重の緊迫する1点差ゲームの試合終盤で、ジャッジが難しい場面が起こりました。大阪桐蔭が5-4とリードした8回裏の三重の攻撃中、1死2、3塁の場面でその出来事が起こります。7番・捕手の大西新史選手が打席に入ると3球目でスクイズを実行。しかし大西選手は空振りし、その後ボールがこぼれ、その間にランナーが生還します。ボールがこぼれた際、