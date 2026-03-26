楽天は５月１６日のソフトバンク戦（楽天モバイル最強パーク宮城）で宮城県出身で楽天ファンの久保史緒里がセレモニアルピッチを行うこととなったと２６日、発表した。久保は２３年から４年連続、通算６回目来場。当日はセレモニアルピッチの他、様々なイベントにもご出演予定。詳細は決まり次第球団ＷＥＢサイトで発表する。球団を通じて「昨年に引き続き、今年も参加させていただけること、大変嬉しく思います。上京を機に