お笑い芸人の友近が２５日、ＮＨＫ「朝ドラ名場面スペシャル」で、自身の朝ドラパロディを紹介。一方真裏の日本テレビ系「有吉の壁」でも、朝ドラパロディと思われるネタを披露していた。「朝ドラ名場面スペシャル」では、「あまちゃん」「スカーレット」の名場面を見て涙、涙の友近だったが、横澤夏子から朝ドラのパロディをやっている…と水を向けられると「『おそかれはやかれ』という…。服飾デザイナーを目指してたんです