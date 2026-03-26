日本相撲協会は26日、東京都内のホテルで理事会を開き、日体大4年で昨年の国民スポーツ大会で成年男子準優勝のリ・ビル・クリストファー（22＝雷部屋）と、金沢学院大4年で昨年の全日本選手権準優勝の大森康弘（22＝追手風部屋）の幕下最下位格付け出しの資格を承認した。ともに5月の夏場所（10日初日、東京・両国国技館）でのデビューを予定している。また夏場所の新弟子検査と一般公開の横審稽古総見を5月1日に行うことも発