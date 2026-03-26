「ボクシング・デイリースポーツ後援・第１１６回オーバーヒート・ボクサーズナイト」（２５日、後楽園ホール）５６キロ契約４回戦で、お笑い芸人として活動していた籾山唯一（２８）＝調布三迫＝が、高梨茂造（２８）＝厚木ワタナベ＝１回３分ＴＫＯ勝ち。２戦目でプロ初勝利を挙げた。１回の終了間際に、狙っていた左フックが見事にヒットしての勝利。試合後は「ホッとしました」と、じっくりと喜びをかみしめた。もとも