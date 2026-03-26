「選抜高校野球・２回戦、大阪桐蔭６−５三重」（２６日、甲子園球場）三重の八回の攻撃を巡って試合が一時試合が中断した。４−５の八回１死二、三塁、打者・大西がスクイズをしかけたが、内角球を空振りし、ボールは捕手の体に当たってフェアゾーンに転がった。その間に三塁走者が生還し、一度は得点が認められた。投球はスクイズを空振りした大西の右肩に当たってから捕手の体に当たって投手方向に跳ね返ったようにも見