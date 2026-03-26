3月22日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』の完成披露試写会がおこなわれた。この試写会で、目黒がファストファッションブランド「GU」のアイテムを身に着けていたことが話題を呼んでいる。試写会は、東京・六本木のTOHOシネマズ六本木ヒルズでおこなわれたが、目黒はハリウッド制作ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影でカナダに滞在中のため、リモートで参加した。「目黒さ