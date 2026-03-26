“女芸人マニア”として知られているお笑いコンビ「馬鹿よ貴方は」の新道竜巳が、これから“馬鹿売れ”しそうな女芸人を紹介するこの連載。今回は、４０歳からアマチュアとして活動し始め、「働きながらお笑いをする」というスタイルで賞レースでも結果を出し続ける女性ピン芸人を紹介する――。【プロフィル】個人名‥栗尾真理生年月日‥１９７１年１２月２１日デビュー‥２０１１年８月（新人お笑い尼崎大賞・予選会）社