タレントの岡田結実（２５）が２６日、都内で行われたエニタイムフィットネス「新生活粋トレチャレンジ決意表明イベント」に、お笑いコンビ「ティモンディ」の高岸宏行（３３）とともに出席した。岡田は昨年４月に結婚を発表。今年２月には第１子を出産した。出産発表後、初の公の場となったこの日は「新生活が始まりました、岡田結実と申します」とあいさつ。第１子の誕生を祝福されると「恥ずかしい〜！」と手で顔を仰