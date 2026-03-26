ソフトバンクのロベルト・オスナ投手（３１）が開幕戦の出場選手登録を外れた。これについて、三笠ＧＭがコメントを発表した。オスナは今春のオープン戦で８試合に登板、防御率４・５０の成績だった。三笠ＧＭは「起用方針について協議中のため、出場登録を見合わせることとしました」とコメント。２０２３年オフに交わした大型契約に付随した「クローザー限定起用」についての見直し交渉が不調に終わったとみられる。現場の