Image: Shutterstock トランプ大統領の任期はあと3年弱。アメリカ政府機関の一部閉鎖していることにより、米国全土の空港でセキュリティチェック時の混雑が激化しています。現在、米国運輸保安局（TSA）のスタッフは給与が出ない状態で、職員の約10％が欠勤というありさま。専門家は「航空機を利用する人は、（混雑に備えて）早めに空港に到着すべき」だと指摘しており、それでもフライトに