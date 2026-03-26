ＭＬＢの２０２６年シーズンが２５日（日本時間２６日）、サンフランシスコで開催されたジャイアンツ対ヤンキース戦で開幕。この試合は米動画配信大手のネットフリックスが独占ライブ配信した。先のＷＢＣを日本国内で独占放送して波紋を呼んだネットフリックスにとって、これが初めてのレギュラーシーズンＭＬＢ中継となった。しかし、その記念すべき?デビュー戦?でいきなり歴史的瞬間を撮り逃すという痛いミスを犯してしまっ