《お仕事終わりに美容院へ。なかなか隙間時間なくやっと》3月19日、Xにこう綴ったのは元サッカー日本女子代表の丸山桂里奈（43）。美容院帰りの一コマを写真付きで投稿した。写真の丸山は黒いキャップを深くかぶっているが、耳のあたりからはラップが見えている。《帰りは流さずラップ巻いて帰ります》と綴っている。「’23年に夫で元サッカー日本代表の本並健治さん（61）との間に長女が誕生しており、子育てで大忙し。美容院でゆ