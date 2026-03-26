あたたかいホットカーペットでぬくぬくタイムを楽しんでいる猫の表情が…？まるで床に溶け出してしまいそうなほどの微笑ましい“ぺたんこ姿”は12万回を超えて表示され、1万3千件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：ホットカーペットの上で『くつろぐ猫』を見たら…完全に脱力している『微笑ましい瞬間』】 ホカペの魔力には勝てない X（旧Twitter）アカウント『@DgSqu7eux9jn6Ai』に投稿されたのは、