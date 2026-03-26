今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃんの成長記録。昔は小さかった猫ちゃんも、いまでは大きく立派な大人猫に育ったようです。投稿はThreadsにて、5000回以上表示され、多くのThreadsユーザーたちの心を温めました。 【写真：とっても小さかった『パヤパヤ保護子猫』が、現在……成長ビフォーアフターに癒される】 すくすく育ってくれました 今回、Threadsに投稿したのは「Cat Care Lif