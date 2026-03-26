初の著書発売オファーに「正直驚きも」中央競馬の戸崎圭太騎手が今月26日、初の著書「やり抜く力 天才じゃなくてもトップになれた『ベリベリ』シンプルな理由」（Gakken）を発売した。勝負師としての心得や名馬とのエピソードなどが描かれ、ファン垂涎の一冊に。昨年、G1ドバイシーマクラシック制覇とあの“名言”「ベリベリホース」で注目を集めた実力派騎手が今回、自身の歩みを振り返りながら、競馬への向き合い方や影響を