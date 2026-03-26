猫がやけどを負っているサイン 1.特定の場所を執拗になめる 猫は違和感がある場所をなめて治そうとします。一か所だけをずっと気にしていたり、毛が薄くなるほどなめ続けたりしているときは、その下の皮膚がやけどをしている可能性があります。 猫の下はざらざらとしているため、舐め続けて外傷のようになってしまう場合もありますが、その前にやけどを負っていた可能性も考えられます。 2.触れようとするとひどく嫌が