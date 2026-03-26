十両昇進力士を発表大相撲夏場所（5月10日初日・両国国技館）の番付編成会議が25日に開かれ、元幕内の炎鵬（伊勢ヶ濱）が再十両に昇進。幕内経験者が序ノ口まで番付を落とした後に十両以上の関取に復帰するのは昭和以降史上初。3年ぶりの関取復帰に相撲界が沸いた。日本相撲協会公式Xは「本日3月25日、令和8年五月場所の番付編成会議を開き、以下の通り決定しました」と綴り、十両昇進力士4人を発表した。新十両には大花竜（立