サンノゼ市に設置されていた桃太郎像提供：岡山市 2025年10月、岡山市が姉妹都市のサンノゼ市（アメリカカリフォルニア州）に贈った桃太郎像が、盗難の被害に遭いました。桃太郎像は、1993年に友好の象徴として贈ったものでサンノゼ市庁舎に近い公園に置かれていました。 岡山市は26日、この桃太郎像の再設置支援のためにクラウドファンディングを開始しました。 桃太郎像の再設置の取り組みは、2025年夏に子ど