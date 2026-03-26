「ARC-AGI」はGoogleの元研究員でAIの研究を先導してきたフランソワ・ショレ氏が開発したAIベンチマークで、汎用人工知能(AGI)の実現に必要不可欠な「知能」の度合を測定できるとされています。「既存の知識を組み合わせて問題を解く能力」を測定する「ARC-AGI-1」、流動的知能の高低を測定できる「ARC-AGI-2」に続いて、「人間は100％のスコアを達成できるが、AIは1％未満しか達成できない」という「ARC-AGI-3」が2026年3月26日に