◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」楽天・日本ハムのオープン戦取材で静岡・草薙球場を訪れた。両チームともに取材機会が少なく、知らない選手ばかり。そんな中、サブグラウンドで練習する見慣れた顔を見つけた。１月に巨人から楽天へ移籍した田中千晴投手だ。１５０キロ台の直球と鋭く落ちる独特の軌道のフォークが武器の右腕。２４年オフに右肘クリーニング手術を受けて昨季は１軍登板なしに終わったが、２軍戦３６試合で